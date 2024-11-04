"حققنا الوعد".. تركي آل الشيخ يعلن افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض

كتب- مروان الطيب:

احتفل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بافتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" في مدينة الرياض، كونه الحدث الفني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط لتحقيق مستوى إنتاجي بمعايير عالمية.

وحل تركي ضيفًا على برنامج "الحكاية" وتحدث خلاله عن الوقت القياسي الذي تم خلاله بناء هذا الصرح الكبير، وأن الشرق الأوسط أصبح به استديوهات بمواصفات عالمية، وسيتيح الفرصة للمخرجين والمنتجين تنفيذ أعمالهم الفنية بمستوى عالمي قائلا: "حققنا الوعد"

وشهد افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" مشاركة عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة هالة صدقي، الفنان أشرف عبد الباقي، والفنان بيومي فؤاد وأعربوا عن سعادتهم بهذا الصرح الفني الكبير، وكونه بمثابة فرصة لهم ولكل المبدعين لتقديم أفضل صورة ممكنة للأعمال سواء السينمائية أو التلفزيونية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف عن دعم عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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