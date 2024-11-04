بيومي فؤاد عن افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم": "بشكر تركي آل الشيخ على اللي بيعمله للفن "

كتب- مروان الطيب:

أعرب الفنان بيومي فؤاد عن سعادته بافتتاح استديوهات "بيج تايم" الذي يقام مساء اليوم الاثنين في مدينة الرياض، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وحل بيومي فؤاد ضيفًا على برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، في بث مباشر، وكشف عن سعادته بالتطور التكنولوجي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية، كما وجه التحية والشكر للمستشار تركي آل الشيخ وقال: "سعيد جدًا وبنشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على اللي بيعمله للفن، كنت متحيل أن سيادة المستشار مكمل في الإنجازات لأنه دايمًا يفي بوعوده حاجة عظيمة".

مضيفًا: "حاجة تدعو للفخر، وسعيد جدًا باللي بيحصل في المملكة، من اللي شوفته في المسرح كنت متفائل، كنت عارف كويس أوي المستوى هيبقى عامل إزاي، ايه الجمال ده، وحاجة عظيمة والجو جميل والاستديوهات هايلة وناس فاهمة هي بتعمل ايه".

وأكد الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" أن استديوهات "الحصن بيج تايم" ستكون بمثابة "مصنع للأحلام"، وسيقدم أعلى مستوى من الإمكانيات والتقنيات لكل شخص يريد أن يحقق أحلامه في السينما أو الدراما التلفزيونية.

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف عن دعم عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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