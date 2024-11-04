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أشرف زكي عن مسلسل روجينا في رمضان المقبل: "هيضايق الرجالة بس أنا مطنش"

08:19 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

روجينا رفقة أشرف زكي

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كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة روجينا عن ملامح مشاركته في دراما رمضان العام المقبل 2025.

وقالت "روجينا"، ، خلال لقائها مع "et بالعربي"، عبر موقع إنستجرام": "تجربة جديدة يارب يكتبلنا الخير والنجاح والتوفيق، المسلسل هيكون من إخراج مي ممدوح، تأليف محمود عزت مع مجموعة كبيرة من الأستاذة وزملائي، إن شاء الله المسلسل يعجبكم".

ومازحها زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثلية، قائلًا: "السر إن المسلسل اللي بتعمله شوية هيضايق الرجالة وانا بسمع بس مطنش رد فعلي مش هيبان دلوقتي، لكني في النهاية موافق طبعا".

يذكر أن روجينا شاركت في مسلسل "سر إلهاي" الذي عرض في شهر رمضان، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

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