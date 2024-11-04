أشرف عبد الباقي عن استديوهات "الحصن بيج تايم": " طائرات وتصوير تحت الماء إمكانيات عظيمة بالسعودية"

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان أشرف عبد الباقي عن افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض وهو الحدث الفني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط لتوفير أفضل الإمكانيات لصناع السينما والدراما التلفزيونية لتقديم مستوى إنتاجي عالمي خلال الفترة المقبلة.

وحل أشرف عبد الباقي ضيفًا على برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب وعلق على الحدث: "شفت هنا طائرات وتصوير تحت الماء، ما يتم هنا يوفر علينا اللف حول العالم لتصوير مشاهد فيلم".

واستكمل:" أنا قدمت 9 مسرحيات في الرياض نتيجة الإمكانيات العظيمة اللي أتوفر لينا في السعودية، هنا نجد ميكانيزم وهولوجرام وطائرات بإمكانيات عظيمة".

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ الترويج لفعاليات "موسم الرياض" ما بين الفنية والرياضية والثقافية والتي تشهد حضور جماهيري كبير، إلى جانب حضور ألمع الأسماء في مختلف المجالات من حول العالم وسط تغطية إعلامية عالمية، كان آخرها بطولة التنس العالمية "6 Kings Slam" التي شهدت مشاركة نخبة من ألمع نجوم رياضة التنس حول العالم وسط منافسة شرسة.

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف عن دعم عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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