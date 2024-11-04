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"صرح اتولد كبير".. هالة صدقي تعلق على افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض"

08:11 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

كواليس افتتاح استديوهات الحصن بيج تايم

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كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة هالة صدقي عن افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" الذي يقام مساء اليوم الاثنين في الرياض، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وحلت هالة صدقي ضيفة على برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، وأعربت عن سعادتها بافتتاح هذا الصرح الكبير، وعن التجهيزات التي يتم إعدادها على أعلى مستوى وعلقت: "سعيدة ومبسوطة جدًا، أن هذه العظمة دلوقتي في الرياض".

واستكملت: "سعيدة لصناعة السينما والميديا أن فيه صرح كبير اتولد كبير، ومش للسعودية بس للوطن العربي كله، هيساعد المخرج والمصور انه يطلع أحلى صورة، و32 كاميرا دي انا ماشوفتهاش الحقيقة، وآري شركة إنجليزية محترمة واعلى مستوى كاميرات في العالم، وأكيد قريب هاجي أصور حاجة".

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف عن دعم عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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