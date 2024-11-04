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"الأكبر في الشرق الأوسط".. افتتاح منطقة ستديوهات "الحصن بيج تايم" برعاية تركي آل الشيخ

08:03 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
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    بيان لافتتاح استديوهات الحصن بيج تايم
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    كواليس افتتاح استديوهات الحصن بيج تايم
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كتب- مروان الطيب:

شهدت مدينة الرياض، مساء اليوم الاثنين، افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" ووصفها بأنها الأكبر في منطقة الشرق الأوسط برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ويُعرض عبر قناة "MBC مصر" بث مباشر لفعاليات الافتتاح ويقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية"، وظهر أديب وهو يتجول بعدد من الاستديوهات المختلفة والتي تشهد استعدادات وتحضيرات على أعلى مستوى لتقديم أعمال سينمائية وتليفزيونية بمستوى عالمي وسط تغطية إعلامية عالمية.

وتحدث الإعلامي عمرو أديب أن استديوهات "الحصن بيج تايم" ستكون بمثابة "مصنع الأحلام"، ومكانًا لتحقيق الأحلام من قبل محبي وعشاق السينما والدراما التليفزيونية لتقديم أعمال فنية ستشهد تطورًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط ومنافسة عالمية.

ونشر تركي عبر حسابه الرسمي على "X"، بيانا رسميا تضمن تفاصيل افتتاح ستديوهات "الحصن بيج تايم" كخطوة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي والتليفزيوني في المنطقة، وأشار البيان إلا أن ستديوهات "الحصن بيج تايم" تم بناؤها في فترة قياسية تقدر بـ 120 يومًا، وتعد واحدة من أكبر وأحدث الاستديوهات للإنتاج السينمائي والتليفزيوني في الشرق الأوسط، وتضم هذه المنطقة المتكاملة 7 مباني ستديوهات على مساحة 10.500 متر مربع بإجمالي مساحة للمشروع 300 ألف متر مربع.

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استديوهات الحصن بيج تايم المستشار تركي آل الشيخ الهيئة العامة للترفيه المملكة العربية السعودية برنامج الحكاية موسم الرياض عمرو أديب
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