إعلان

حكيم مع "الكينج" ومحمد فؤاد في كواليس أوبريت "تحدي ورا تحدي"

07:46 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    النجوم المشاركين في احتفالية انتصارات أكتوبر
  • عرض 7 صورة
    حكيم وحميد الشاعري
  • عرض 7 صورة
    حكيم وحميد الشاعري وبوسي
  • عرض 7 صورة
    حكيم يرحب بالنجم محمد منير
  • عرض 7 صورة
    حكيم مع منير ومحمد فؤاد وهشام عباس
  • عرض 7 صورة
    حكيم يرحب بالكينج محمد منير على طريقته
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

كشف النجم حكيم عن كواليس أوبريت "تحدي ورا تحدي" الذي شاركه الغناء فيه عدد من أبرز المطربين ضمن احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، والتي أقيمت يوم السبت 26 أكتوبر الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

View this post on Instagram

A post shared by Hakim (@hakimofficial)

ونشر حكيم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلاله مع عدد من نجوم الأوبريت منهم النجم محمد منير، الفنان محمد فؤاد، الفنان هشام عباس، الفنان حميد الشاعري، والفنانة بوسي. ورحب حكيم بالكينج محمد منير على طريقته، والتقط العديد من الصور التذكارية مع النجوم المشاركين بالاحتفالية وعلق: "من كواليس مشاركتي مع أصدقاء العمر بأوبريت تحدي ورا تحدي في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر".

يذكر أن أخر ما طرحه النجم حكيم كانت أغنية بعنوان "الكبير" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وتخطت حاجز المليون مشاهدة، إلى جانب صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

محمد رمضان وكريم عبدالعزيز أبرزهم.. تعرف على أبرز الغائبين عن دراما رمضان 2025

تفاصيل الحالة الصحية لحميد الشاعري بعد خضوعه لجراحة في العين

حكيم مع الكينج وبريت تحدي ورا تحدي تحاد القبائل العربية والعائلات كرى انتصارات أكتوبر كيم مع الكينج ومحمد فؤاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الأكبر في الشرق الأوسط".. افتتاح منطقة ستديوهات "الحصن بيج تايم" برعاية تركي آل الشيخ

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)