حكيم مع "الكينج" ومحمد فؤاد في كواليس أوبريت "تحدي ورا تحدي"

كتب- مروان الطيب:

كشف النجم حكيم عن كواليس أوبريت "تحدي ورا تحدي" الذي شاركه الغناء فيه عدد من أبرز المطربين ضمن احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، والتي أقيمت يوم السبت 26 أكتوبر الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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ونشر حكيم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلاله مع عدد من نجوم الأوبريت منهم النجم محمد منير، الفنان محمد فؤاد، الفنان هشام عباس، الفنان حميد الشاعري، والفنانة بوسي. ورحب حكيم بالكينج محمد منير على طريقته، والتقط العديد من الصور التذكارية مع النجوم المشاركين بالاحتفالية وعلق: "من كواليس مشاركتي مع أصدقاء العمر بأوبريت تحدي ورا تحدي في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر".

يذكر أن أخر ما طرحه النجم حكيم كانت أغنية بعنوان "الكبير" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وتخطت حاجز المليون مشاهدة، إلى جانب صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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