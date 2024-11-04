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يسرا اللوزي تتألق بـ"التايجر" في أحدث ظهور.. والجمهور: "أوعي تخسي"

07:39 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
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    اطلالة جذابة ليسرا اللوزي
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    ظهور رائع ولافت ليسرا اللوزي على انستجرام
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    يسرا اللوزي بفستان تايجر
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة يسرا اللوزي متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرً، على السوشيال ميديا.

ونشرت يسرا، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "جريئة لمرة واحدة".

وظهرت يسرا مرتدية فستان "تايجر"، لتنهال عليها التعليقات، كالتالي: "يا عسل أنتي"، "الرقيقة الجميلة"، "أفضل سيدة جمال أحبك كثيرًا"، "الله على القمر و التايجر اللى مولعها"، "تايجر وسيطر"، "بجد أوعي تخسي أنتي كده تحفة".

وشاركت الفنانة يسرا اللوزي في مسلسل "سراب" من إخراج أحمد خالد، ويتضمن نخبة من النجوم، بينهم: خالد النبوي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، نجلاء بدر، دياموند بو عبود، چيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني.

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يسرا اللوزي تتألق بالتايجر الفنانة يسرا اللوزي انستجرام يسرا اللوزي
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