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أول تعليق من أسماء جلال بعد ارتدائها الحجاب على "نص كُم" في "الفستان الأبيض"

07:16 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
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    أسماء جلال
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    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
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    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 17 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 17 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
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    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (9)
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    أسماء جلال تتألق على الريد كاربت
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    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (17)
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    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
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    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (11)
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كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة أسماء جلال عن انتقادات البعض لها بعد ارتدائها حجاب على "نص كُم" في أحداث فيلم "الفستان الأبيض"، الذي عرض مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وحلت أسماء ضيفة على برنامج "عرب وود" وعلقت خلال حديثها عن رأيها في انتقادات البعض على ظهورها بالحجاب بشخصيتها بأحداث فيلم "الفستان الأبيض" وعلقت: "مش بنزعج بصراحة، لان مش مطالب من كل الناس ان هي تتفق مع الفكرة، وإلا مكانش هيبقى فيه اختلاف في الدنيا، أعتقد ده وارد جدًا أن الناس دايمًا بتشوف الحاجات بطريقة مختلفة".

تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار درامي حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها قبل يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

فيلم "الفستان الأبيض" بطولة الفنانة ياسمين رئيس وسط مشاركة مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، ميمي جمال، تأليف وإخراج جيلان عوف، ومن المقرر عرضه بالسينمات يوم 20 نوفمبر الجاري.

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أسماء جلال ياسمين رئيس الفستان الأبيض الحجاب
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