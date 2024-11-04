"شكرًا على حبك وطيبتك".. نور النبوي يوجه رسالة لـ علاء مرسي

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان الشاب نور النبوي رسالة إلى الفنان علاء مرسي بعد مشاركته في الحلقة الثالثة من مسلسل 6 شهور، والذي يعرض حاليًا على منصة “watch It”.

ونشر نور صورة لها مع علاء مرسي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "شرفتنا و نورتنا… متشكر إنك جيت على طول ومتشكر على حبك وطيبتك يا أستاذ.. اتشرفت اني اشتغلت مع نجم كبير زيك".

وأضاف: "النجم علاء مرسي ضيف شرف الحلقة ٣ من مسلسل ٦ شهور و مبسوط قوي ان المسلسل عجبكوا".

مسلسل 6 شهور، من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى الصولي وإنتاج شركة أروما، ويشارك في بطولته نور إيهاب ومجدي بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف.

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