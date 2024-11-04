"روحنا الأزهر".. أروى جودة تعلن اعتناق خطيبها الإسلام

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة أروى جودة، سبب تأخر حفل زفافها على خطيبها رجل أعمال الذي يحمل الجنسية الإيطالية.

وقالت أروى في لقائها على إحدى المنصات الإعلامية: "كان نفسنا الفرح يبقى الشهر اللي فات بس الورق بياخد وقت، المهم إننا عملنا أهم خطوة روحنا الأزهر وهو اعتنق الإسلام".

وعن سبب ارتباطها برجل أجنبي، أوضحت أروى: "فكرة إني ممثلة بتبقى صعبة على عائلة الشخص، ممكن الناس تقعد تهزر معاه بطريقة معينة أو تقول له حاجات الراجل المصري ميستحملهاش، مش عايزة حد يحسسني انه بيعملي خدمة انه يكون معايا، وخطيبي ذوق وراقي معايا جدا وبيحب العائلة".

وشاركت أروى جودة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بحضور خطيبها ونجله.

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