قبل هند عبدالحليم.. أزمات الفنانين مع حقن التخسيس: أزمة خالد الصاوي وإلهام شاهين

كتب - معتز عباس:

بحث كثير من نجوم الفن في الفترة الماضية عن طرق علاجية من أجل إنقاص الوزن بطريقة أسرع من الذهاب لصالة الألعاب الرياضية "الجيم" أو اتباع طرق قاسية في تخسيس الوزن.

وانتشرت في الفترة الأخيرة حقن التخسيس بأنواعها المختلفة والتي يلجأ لها بعض المشاهير، بحثًا عن القوام المثالي، لكنها تحولت إلى كابوس حقيقي، دفعتهم إلى عواقب وخيمة وصلت إلى شلل الأمعاء ومضاعفات خطيرة في الجسم.

ونستعرض لكن في التقرير التالي أزمات النجوم مع حقن التخسيس:

هند عبدالحليم

كشفت الفنانة هند عبدالحليم عن تعرضها لوعكة صحية، وإصابتها بشلل مؤقت في المعدة، بسبب حقن تخسيس، وقالت في مقطع فيديو، نشرته عبر موقع "انستجرام": "مساء الخير، أول حاجة عايزة أشكر كل الناس اللي كانت بتسأل عليا سواء بعتتلي أو كلمتني، وكانت بتحاول تكلمني وتوصلي، بعتذر جدًا لو مكنتش قادرة أرد طول فترة التعب اللي كنت فيه، شكرًا بجد من كل قلبي لكل حد دعالي أو سأل عليا، الحمد لله أنا دلوقتي أحسن، وبتحسن".

خالد الصاوي

تحدث الفنان خالد الصاوي، عن تعرضه لوعكة صحية خطيرة بسبب حقن التخسيس، بحثًا عن إنقاص الوزن بشكل أسرع.

وقال الصاوي خلال لقائه في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز: "أنا خسيت 20 كيلو ولسه 20 كمان، وعايز أحذر الناس أنا أخدت الحقن "مانجارو" حصلي كارثة بعد 3 أو 4 شهور كنت تمام وز الفل، حقنة منهم أدت إلى توقف الجهاز الهضمي وروحنا المستشفى وقعدت يومين، خلوا بالكم من الحقن دي".

إلهام شاهين

كشفت إلهام شاهين دخولها في أزمة صحية بسبب استخدام حقن وأقراص التخسيس، والبحث عن أسرع طرق انقاص الوزن باستخدام أجهزة حرق الدهون وشد الجسم.

إلهام شاهين، في لقائها ببرنامج "الراديو بيضحك" على راديو 9090، قالت: "أنا جربت كل الأشياء للتخسيس بعملها كلها، حقن التخسيس مش صح عشان محدش يقول بنقلدك متقلدونيش مش صح، أخدت أدوية كتير وكنت بروح لدكتور تخسيس عشان عنده أجهزة لحرق الدهون على الجسم، لأن كل ما تخسي بتبقى عايزة جسمك يتشد، وبما أني مش رياضية كنت بروح لدكاترة وبستخدم الأجهزة، للأسف الأدوية سدت نفسي بشكل فظيع ولما ببص للاكل بلاقي نفسي غمة عليا".

صابرين

كشفت الفنانة صابرين عن استخدامها حقن التخسيس من أجل إنقاص وزنها وذلك في لقائها ببرنامج "ET بالعربي".

وقالت "صابرين": "أنا الحمد لله محافظة على نفسي بلعب رياضة، باكل بس مش زي الأول، بس بقول للناس خلوا بالكم الحقن مضرة لازم باستشارة طبيب مهم هي بتجيب نتيجة قوية، لازم تتاخد مع دكتور مش حد ياخدها من دماغه".

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