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محمد رمضان وكريم عبدالعزيز أبرزهم.. تعرف على أبرز الغائبين عن دراما رمضان 2025

04:41 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
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    محمد رمضان
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    الفخراني
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كتب-مصطفى حمزة:

مع بداية العد التنازلي لموسم رمضان 2025، سجل نخبة من أبرز النجوم، أسمائهم في خانة الغياب، مع تعذر بداية تصوير بعضهم

يحيى الفخراني

النجم الكبير يحيى الفخراني، بعد إعلانه عن تقديم مسلسل بعنوان "الأستاذ"، كشف منتج العمل جمال العدل، عن تأجيل العمل، بسبب تعذر مراحل التسويق والتصوير

يسرا

تغيب النجمة يسرا للعام الثاني على التوالي، بعد تقديمها مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" عام 2023

محمد رمضان

النجم محمد رمضان، دخل أيضا قائمة الغائبين، للعام الثاني على التوالي، رغم التنويه في وقت سابق، عن اقترابه من تقديم مسلسل في رمضان 2025

كريم عبدالعزيز

يغيب عن المشاركة في الماراثون الدرامي، النجم كريم عبدالعزيز، الذي عرض له العام الماضي مسلسل "الحشاشين"

أمير كرارة

يغيب النجم أمير كرارة عن دراما رمضان القادم، بعد سنوات من التواجد المستمر كان آخرها هذا العام بمسلسل "بيت الرفاعي"

أحمد عز

للعام الثالث على التوالي، يغيب النجم أحمد عز، عن دراما رمضان إذ كانت آخر مشاركة له في مسلسل "الاختيار 3"، عام 2022

محمد رمضان كريم عبدالعزيز رمضان 2025
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