محمد هنيدي أشعل المنافسة.. أعمال كوميدية تدخل سباق رمضان 2025

كتب- مصطفى حمزة:

بين أعمال تواصل تواجدها على خريطة المسلسلات المقرر عرضها في رمضان 2025، وأخرى يعود بها نجومها إلى الشاشة، تنوعت وتعددت الأعمال الكوميدية

عم قنديل

قائمة المسلسلات الكوميدية، تضم في موسم رمضان 2025، مسلسل "عم قنديل"، الذي يقوم ببطولته النجم محمد هنيدي، وذلك بعد 6 سنوات من تقديمه مسلسل "أرض النفاق"

عايشة الدور

من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي، تظهر الفنانة دنيا سمير غانم، من خلال عدة شخصيات، في مسلسل "عايشة الدور"، المكون من 15 حلقة

الكابتن

ويقدم الفنان أكرم حسني، مسلسل "الكابتن" على مدار ١٥ حلقة، ويشاركه البطولة آية سماحة، وهو من إخراج معتز التوني

مذكرات نشال

في حين تعاقد الفنان أحمد أمين، على بطولة مسلسل "مذكرات نشال"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، على مدار 15 حلقة، وتشاركه البطولة جيهان الشماشرجي.

حق آدم

ويقوم الفنان حسن الرداد بمشاركة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، في بطولة مسلسل "حق آدم"، من تأليف أحمد سعد والي، وذلك بعد 7 سنوات من مشاركة الزوجان بطولة مسلسل "عزمي وأشجان"

أشغال شقة

ويدخل الفنان هشام ماجد، السباق الكوميدي في رمضان 2025، من خلال تقديم الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة"، وذلك بعد تصدر الجزء الأول، قوائم الأعلى مشاهدة في رمضان الماضي، والعمل تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، ويشارك في بطولته أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، بجانب ضيوف الشرف.

للأذكياء فقط

ودخل مسلسل "للأذكياء فقط"، من بطولة كريم عفيفي، وحمدي الميرغني، قائمة الأعمال الكوميدية المقرر عرضها في 2025، وهو من تأليف محمد ناير، وتشارك في بطولته رنا رئيس، إلى جانب محمود البزاوي، وحسام داغر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.