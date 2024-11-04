حدث بالفن| فنانة ترد على شائعة زواجها والنجوم في عزاء مصطفى فهمي ورقص فنانة شهيرة في حفل زفاف
12:05 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024
إعداد- معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ رانيا يوسف ترقص في حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين ، هند عبدالحليم تتعرض لوعكة صحية، وفاة حما الفنان طارق لطفي، يسرا تواسي حسين فهمي في عزاء شقيقه، علاء وجمال مبارك يقدمان واجب العزاء في مصطفى فهمي، وغيرها من الأخبار.
عزاء مصطفى فهمي مصطفى فهمي علاء مبارك حسين فهمي يسرا آية سماحة مهرجان الجونة السينمائي منة شلبي طارق لطفي نسرين طافش مهرجان القاهرة السينمائي من المسافة صفر هند عبدالحليم رانيا يوسف
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