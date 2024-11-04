حدث بالفن| فنانة ترد على شائعة زواجها والنجوم في عزاء مصطفى فهمي ورقص فنانة شهيرة في حفل زفاف

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ رانيا يوسف ترقص في حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين ، هند عبدالحليم تتعرض لوعكة صحية، وفاة حما الفنان طارق لطفي، يسرا تواسي حسين فهمي في عزاء شقيقه، علاء وجمال مبارك يقدمان واجب العزاء في مصطفى فهمي، وغيرها من الأخبار.