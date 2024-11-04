هند صبري أنيقة وآية سماحة جريئة..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة.

جوري بكر

تودع الفنانة جوري بكر الأجواء الصيفية، ونشرت صورة لها داخل "اليخت" أثناء تواجدها بالإسكندرية، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

آية سماحة

نشرت الفنانة آية سماحة صورًا جديدة لها، أثناء تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، ونشرت الصور عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

أسماء شريف منير

ظهرت أسما شريف منير بإطلالة كاجوال، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل متابعيها.

سامو زين

ظهر الفنان سامو زين، بلوك جديد، ونشر الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقى تفاعل متابعيه.

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان باللون الأسود مرصع بالفضي.

هند صبري

نشرت الفنانة صبري، صورًا جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "العيون نوافذ على الروح، ولن تأسر روحك إلا بعض العيون، فقط عندما تثق".

إنجي علاء

ظهرت السيناريست بإطلالة أنيقة، أثناء حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي لدورته السابعة، ونشرت الصور على حسابها بموقع "إنستجرام".

محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي صورًا له، أثناء تصوير مسلسله الجديد "إش إش"، بطولة الفنانة مي عمر، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

كارولين عزمي

خطفت الفنانة كارولين عزمي الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشر الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".