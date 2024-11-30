سارة الشامي تظهر بفستان أنيق والجمهور يعلق:"أجمل عيون"
11:21 م السبت 30 نوفمبر 2024
كتبت- نوران أسامة:
خطفت الفنانة سارة الشامي، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وعلقت: "ليلة غير عادية"، وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي أشاد بإطلالتها وتألقها، إذ ظهرت مرتدية فستان مطرز باللون "الموف".
وجاءت التعليقات:" قمر، أجمل عيون، قطة الفن، أجمل وأشيك فنانة، بحبك جدًا، وجمال وشطارة".
وشاركت مؤخرا الفنانة الشابة سارة الشامي في مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز للمخرج بيتر ميمي.
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