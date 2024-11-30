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سارة الشامي تظهر بفستان أنيق والجمهور يعلق:"أجمل عيون"

11:21 م السبت 30 نوفمبر 2024

سارة الشامي

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كتبت- نوران أسامة:
خطفت الفنانة سارة الشامي، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وعلقت: "ليلة غير عادية"، وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي أشاد بإطلالتها وتألقها، إذ ظهرت مرتدية فستان مطرز باللون "الموف".
وجاءت التعليقات:" قمر، أجمل عيون، قطة الفن، أجمل وأشيك فنانة، بحبك جدًا، وجمال وشطارة".
وشاركت مؤخرا الفنانة الشابة سارة الشامي في مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز للمخرج بيتر ميمي.

سارة الشامي نجوم الفن
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