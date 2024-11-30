سارة الشامي تظهر بفستان أنيق والجمهور يعلق:"أجمل عيون"

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة سارة الشامي، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت: "ليلة غير عادية"، وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي أشاد بإطلالتها وتألقها، إذ ظهرت مرتدية فستان مطرز باللون "الموف".

وجاءت التعليقات:" قمر، أجمل عيون، قطة الفن، أجمل وأشيك فنانة، بحبك جدًا، وجمال وشطارة".

وشاركت مؤخرا الفنانة الشابة سارة الشامي في مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز للمخرج بيتر ميمي.





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