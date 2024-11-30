زوجها ملحن كويتي.. معلومات عن نوال الكويتية بعد سحب جنسيتها

كتب-هاني صابر:

أعلنت دولة الكويت سحب جنسيتها من المطربة نوال الكويتية، في مرسوم رسمي نُشر اليوم السبت 30 نوفمبر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، حسبما جاء في صحيفة القبس الكويتية.

وتسبب القرار في صدمة كبيرة لجمهورها بعد ارتباط اسمها منذ ظهورها الفني باسم الكويت، "نوال الكويتية".

وفي السطور التالية معلومات عنها:

مغنية كويتية"بدون" متزوجة من الملحن الكويتي مشعل العروج.

بدأت مسيرتها الفنية وصدر أول ألبوم لها في نهاية عام 1983، بعنوان نوال 1984.

لم تواصل دراستها الجامعية بسبب انشغالها بالفن.

شاركت بالغناء بصوتها فقط في مهرجان الجنادرية وذلك بمناسبة مرور 66 عاما تأسيس المملكة العربية السعودية.

وكانت هذه أول مرة تشارك امرأة في هذا المهرجان وكان اسم الأوبريت (فارس التوحيد) وهو من ألحان الفنان محمد عبده.

انقطعت عن العمل الفني لعدة سنوات ولأسباب عائلية ثم عادت من جديد.

من ألبوماتها نوال 86، وألبوم نوال 94 وألبوم نوال 98 وألبوم نوال 2000 وألبوم نوال 2006، وألبوم نوال 2013 وألبوم نوال 2016.

نالت العديد من الجوائز كأفضل مطربة خليجية أبرزها عام 2004 وعام 2017 وعام 2018 من مهرجانات متنوعة.

تعاونت مع عدد كبير من نجوم الأغنية من بينهم رابح صقر وفضل شاكر وعبد الله الرويشد.

خريجة معهد الفنون الموسيقية بالكويت.