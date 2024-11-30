" الكويت أرضي وفتحت عيني عليها".. معلومات عن داود حسين بعد سحب الجنسية الكويتية منه

كتب- هاني صابر:

أعلنت دولة الكويت سحب جنسيتها من الفنان داود حسين، في مرسوم رسمي نُشر اليوم السبت 30 نوفمبر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، حسبما جاء في صحيفة القبس الكويتية.

وعرف الجمهور الفنان داود حسين من خلال الأداء الكوميدي وخفة ظله من خلال عشرات الأعمال الكويتية وحضوره القوي في السينما المصرية بمشاركته مع النجم الكوميدي، "عندليب الدقي"، وغيرها من الأعمال المصرية مثل"(على جنب يا أسطى، عندليب الدقي، كنجر حبنا).

وتحدث داود في لقاء سابق عن علاقته بدولة الكويت وحصوله على الجنسية الكويتية قائلا:" فتحت عيني على هذه الأرض والكويت أرضي ومولود بها".

وولد داود حسين في 5 نوفمبر 1958 في منطقة الصوابر في الكويت.

بدأ نشاطه من خلال المسرح المدرسي، وفي مسرحية "وصية المرحوم" عام 1974، كانت أولى خطواته نحو عالم التمثيل.

على مدار مسيرته، قدم داود حسين أكثر من 50 مسلسل تلفزيوني منها "فتى الأحلام"، "غدا تبدأ الحياة" ، "للحياة بقية"، "مول الهوايل"، و"عبرة شارع"

وقدم داود 47 مسرحية كوميدية الطابع، منها "ألو"، "أزمة وتعدي"، "الشرطية الحسناء"، "فيتامين واو"، "سعادة السفير".



- في عام 1998، قدم فوازير "داود في هوليوود".



- شارك في 3 أفلام مصرية، هي: (على جنب يا أسطى، عندليب الدقي، كنجر حبنا).



قدم داود حسين عدة برامج، منها "داود شو"، "دوري النجوم"، و"فاصل ونعود مع داود".



- متزوج من سيدة لبنانية ولديه منها حسين وعلي.



داود الذي تعددت الشائعات على أنه باكستاني الأصل، خلال ظهوره في برنامج “يا هلا رمضان” على روتانا خليجية، تحدث عن تأخر حصوله على الجنسية الكويتية.



و قال داود: "ولدت في الكويت ومنذ يومي وأنا متعلق بها، ولم أشعر يوماً أنني غريب على هذه الأرض، وانتمائي لها لا يتحدد بورقة أو وثيقة، فالانتماء داخل القلب”.



وأضاف: "عندما تعشق تراب أرض ستضحي بكل شيء علشانها، وهذا شعور لا يقاس وداخل الإنسان”.



في أكتوبر 2001، حصل داود حسين على الجنسية الكويتية، بموجب قرار من أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، وكان قبلها يحمل جواز السفر البوليفي.