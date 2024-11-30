ماجي بوغصن تنعى شقيق زوجها: "بكّرت كتير ناهي"

كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة اللبنانة ماجي بوغصن شقيق زوجها، الذي غادر عالمنا صباح اليوم السبت 30 نوفمبر بعد صراع مع المرض.

وكتبت ماجي عبر حسابها الرسمي على موقع إكس: "بكّرت كتير ناهي، ما كنت بتخيل بيوم إنّي إنعيك بعزّ شبابك وودعك، الله يرحمك يا حبيبي.. نفسك بالسما".

كانت الصفحة الرسمية للمنتج جمال سنان زوج ماجي وشقيق ناهي، أعلنت عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، خبر الوفاة، وكتب المسؤول عن الصفحة "يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية.. ببالغ الحزن والأسى والرضا والتسليم بقضاء الله ينعى السيد جمال سنان وعائلته وفاة المأسوف على شبابه شقيقه وشريك دربه المرحوم الحاج ناهي سنّان، الذي توفي بعد صراع مع المرض تاركاً سيرة طيبة وأثراً حسناً. إنّا لله وإنّا إليه لراجعون".

ونشر جمال منشورا آخر عبر نفس الموقع، كشف من خلاله عن تفاصيل الجنازة والعزاء، معلقا "البقاء لله يا حبيب القلب".

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل غدًا الأحد 1 ديسمبر بعد صلاة الظهر، على أن تستقبل الأسرة العزاء يوم الأربعاء 4 ديسمبر.