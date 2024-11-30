وفاة شقيق المنتج جمال سنان بعد صراع مع المرض

كتبت- منى الموجي:

أعلنت الصفحة الرسمية للمنتج جمال سنان، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وفاة شقيقه ناهي، اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر.

وكتب المسؤول عن الصفحة "يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية.. ببالغ الحزن والأسى والرضا والتسليم بقضاء الله ينعى السيد جمال سنان وعائلته وفاة المأسوف على شبابه شقيقه وشريك دربه المرحوم الحاج ناهي سنّان، الذي توفي بعد صراع مع المرض تاركاً سيرة طيبة وأثراً حسناً. إنّا لله وإنّا إليه لراجعون".

ونشر جمال منشورا آخر عبر نفس الموقع، كشف من خلاله عن تفاصيل موعد ومكان الجنازة والعزاء، معلقا "البقاء لله يا حبيب القلب".

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل غدًا الأحد 1 ديسمبر بعد صلاة الظهر، على أن تستقبل الأسرة العزاء يوم الأربعاء 4 ديسمبر.