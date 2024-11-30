"الكويت" تعلن سحب جنسيتها من المطربة نوال والفنان داود حسين

كتبت- منى الموجي:

أعلنت دولة الكويت سحب جنسيتها من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية، في مرسوم رسمي نُشر اليوم السبت 30 نوفمبر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، حسبما جاء في صحيفة القبس الكويتية.

وبحسب المرسوم الصادر يتم سحب الجنسية من داود ونوال وممن اكتسبها معهما عن طريق التبعية.

جدير بالذكر أن الحديث عن سحب جنسية داود ونوال وآخرين تردد طوال الفترة الماضية دون تأكيد أو نفي من أي جانب حتى ممن ذُكر أسماءهم إذ التزموا الصمت دون أي تعليق.