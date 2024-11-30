هنا شيحة تعلن تعاقدها على فيلم "شكوى رقم 713317"

كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة هنا شيحة، عن تعاقدها على فيلم جديد يحمل اسم "شكوى رقم 713317".

ونشرت هنا، صورة لسيناريو العمل، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "توكلنا علي الله - زيزي".

ويعد فيلم "شكوى رقم 713317" من تأليف وإخراج ياسر شفيعي.

وكانت آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة بمسلسل "ما تيجي نشوف" عام 2023 وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم نهى عابدين، نبيل عيسى، ملك قورة، طارق صبري، إسلام جمال، والمسلسل مقتبس من كتاب "55 مشكلة حب" وقام بكتابة السيناريو عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري، كما عرض لها مسرحية "ميمو" بطولة النجم أحمد حلمي بنفس العام.

يذكر أن، هنا شيحة تشارك ببطولة مسلسل "منتهي الصلاحية" بجانب الفنان محمد فراج ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.