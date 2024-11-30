"المؤلفين والملحنين" تعلن عن حفل لتكريم محمد رحيم.. وأرملة الراحل تعلق

كتب- هاني صابر:

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين، عن إقامة حفل تكريم للملحن الراحل محمد رحيم يوم 18 ديسمبر المقبل.

وذكر حساب جمعية الملحنين على "فيسبوك" بيان الحفل، وجاء فيه: "تحت رعاية السيد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تنظم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة الدكتور مدحت العدل حفل تكريم الموسيقار المصري الكبير الراحل/ محمد رحيم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤، وبمشاركة نجوم الغناء في مصر والوطن العربي الذين تغنوا بألحان الموسيقار الراحل".

وأعادت أنوسة كوتة أرملة الملحن محمد رحيم، تدوينة إعلان الحفل عبر حسابها بنفس التطبيق، وعلقت: "بسم الله توكلنا على الله، شكرا لتكريم الموسيقار والملحن الكبير محمد رحيم، وإن شاء الله بحضور أكبر نجوم بالوطن العربي، شكرا كل واحد حقق حلم محمد رحيم في دار الأوبرا المصرية".

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 45 عاما. ويعتبر "رحيم" من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.