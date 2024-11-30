"هفضل سينجل".. ماذا حدث في حفل شيرين عبدالوهاب بالكويت؟ (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

تصدر اسم المطربة شيرين عبدالوهاب، التريند خلال الساعات الماضية بعد احيائها حفلها في الكويت، وظهورها الأول الذي جاء بعد فترة غياب لها عن الساحة الفنية بسبب مرورها بأزمات شخصية ونفسية بالإضافة إلى أزمتها الأخيرة مع شركة روتانا وألبومها الجديد.

ونستعرض لكم أبرز ما حدث في حفل شيرين بالكويت في السطور التالية:

ابنتي شيرين

حضرت مريم وهنا ابنتي شيرين عبدالوهاب، حفلها بالكويت وتواجدا في الصف الأول بمقاعد الحفل يستمعان لأشهر أغاني والدتهما.

طبيب شيرين

حرصت شيرين عبدالوهاب، على اصطحاب الدكتور نبيل عبدالمقصود طبيبها الخاص معها في حفلها بالكويت.

حضور فريق عمل ألبوم شيرين الأخير

شهد حفل شيرين عبدالوهاب بالكويت حضور فريق عمل ألبومها الأخير، الموزع توما والشاعر والملحن عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين، والشاعر بهاء الدين محمد.

كما تحدث صناع ألبوم شيرين قبل الحفل مؤكدين حرصهم على دعمها خلال ظهورها الأول في حفل جماهيري عقب إطلاق الألبوم، ومؤكدين أن النجاح الاستثنائي الذي حققه الألبوم يعكس شعبية شيرين وحب الجمهور لها.

حفل كامل العدد

رفع حفل شيرين عبدالوهاب، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، لافتة كامل العدد ضمن فعالية سباق "ROAD RUSH" في مدينة الكويت، وذلك على مسرح لرياضة المحركات الذي صمم خصيصا للحفل، حيث شهدت الأمسية حضورًا جماهيريًا كبيرًا تحت شعار "كامل العدد".

أغاني غنتها شيرين بالحفل

غنتها المطربة شيرين عبدالوهاب، خلال الحفل مجموعة كبيرة من الأغاني منها "حبيبي نساي، صبري قليل، مين اختار، زمان، ليلي يا ليل يا ليل ، الوتر الحساس، مشاعر، مش بتاعة الكلام ده، عسل حياتي ، بطمنك ، كتير بنعشق، آه يا ليل، بتمنى أنساك، اللي يقابل حبيبي، قال ايه، على بالي، كتر خيري، كده يا قلبي ، قلة النوم، متحاسبنيش، الكدابين وصبري قليل،

شيرين تطلب الدعاء لـ محمد رحيم

طلبت شيرين عبدالوهاب من الجمهور قبل غناء أغنية "مشاعر" التي تم عرض صورا للملحن الراحل محمد رحيم على الشاشة، قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة في لحظات مؤثرة، حيث أظهرت شيرين مدى ارتباطها بالراحل واحترامها لإرثه الفني.

زلة لسان شيرين بحفل الكويت

وقعت شيرين عبدالوهاب في زلة لسان خلال حفلها بالكويت، خلال حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم، قائلة: "إذا بتعزوني ممكن تقروله الفاتحة كلنا، تروحله إن شاء الله، معلش خلينا نعمل سيئة جارية"، لتكتشف أنها وقعت في زلة لسان جديدة وتحاول تدارك الخطأ، موضحة "يا جماعة محدش يخليني اتكلم في المايك، دلوقتي هيسيبوا كل حاجة ودي هتبقى تريند، أنا اتلخبطت اللي ينزل الفيديو ده أنا بعتذر بلاش تخلوني اتكلم أنا فضيحة".

شيرين تغني لأم كلثوم

وغنت شيرين، خلال الحفل من أرشيف كوكب الشرق أم كلثوم أغنية "ألف ليلة وليلة".

رسالة شيرين لأهل لبنان

وجهت شيرين، رسالة مؤثرة لأهل لبنان بمناسبة وقف إطلاق النار، وأدت أغنية "بحبك يا لبنان"، وقامت بإطلاق الزغاريد.

وأعربت شيرين عن تضامنها مع الشعب اللبناني وهنأتهم بوقف إطلاق النار: "مبروك لأهل لبنان وقف إطلاق النار"، ثم قامت بأداء أغنية بحبك يا لبنان التي تحمل مشاعر الحب والتضامن مع الشعب اللبناني.

تصريحات شيرين خلال الحفل

- قالت شيرين خلال تواجدها على خشبة المسرح بالحفل: "هقعد سنجل طول عمري".

- داعبت شيرين، الجمهور بكلمات كويتية، قائلة "أحبكم وايد، يا قلبي يا بعد روحي".

رسالة شيرين لشعب الكويت

ودعت شيرين جمهورها بالكويت، معبرة عن سعادتها بلقائهم وأن هذا اللقاء يعني لها الكثير وأن الكويت دائمًا كانت لها مكانة خاصة في قلبها.

وشهدت الكويت حدثا ترفيهيا مميزا حيث تستضيف فعالية” ROAD RUSH “ السنوية التي عادت بدورتها الـ13 في مدينة الكويت لرياضة المحركات (KMT)، إلى جانب حفل جماهيري ضخم للفنانة شيرين عبدالوهاب.

وتميز هذا الحدث بكونه سباق سيارات حصرياً للسيدات، ما يعكس تزايد الاهتمام بالرياضات النسائية في البلاد.

واستمرت الفعالية طوال اليوم، بمشاركة نخبة مميزة من الرعاة الرئيسين لهذا الحدث الاضخم وبحضور جماهيري كبير كعادتة في دوراتة السابقة التى لاقت نجاحاً مميز.