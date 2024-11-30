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"ادعولنا".. هالة صدقي تروج لمسرحيتها "حاوريني يا كيكي" قبل عرضها بالسعودية

01:24 م السبت 30 نوفمبر 2024

هالة صدقي

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كتب- هاني صابر:

روجت الفنانة هالة صدقي، لمسرحيتها الجديدة "حاوريني يا كيكي" التي تعرض ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت هالة، صورة لها مع أبطال المسرحية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ومنتظراكم في البوليفارد ومسرحية حاوريني يا كيكي بالنجاح يا رب أدعولنا".

"حاوريني يا كيكي" مسرحية كوميدية من بطولة دينا الشربيني وهالة صدقي ورانيا يوسف ودياب، وأحمد عبدالوهاب، ومحمد أسامة (أوس أوس)، وأحمد سلطان، وتعرض على مسرح محمد العلي من يوم 4 إلى 8 ديسمبر المقبل.

هالة صدقي السعودية مسرحية حاوريني يا كيكي
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