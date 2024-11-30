"لسنا أعداء".. مكسيم خليل يوجه رسالة للشعب السوري بظروفه العصيبة

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان السوري مكسيم خليل، رسالة لشعبه تزامنا مع الأحداث الجارية حاليا والظروف العصيبة التي تمر بها دولته سوريا.

وكتب مكسيم خليل، عبر حسابه على إنستجرام: "إلى أهلي السوريين بكل المناطق السورية.. لكل حد عم بيشوف الفيديوهات والأخبار بالوقت الحالي.. بالسر أو بالعلن..

لكل خايف..لكل مبسوط .. لكل زعلان ..لكل مترقب ..لكل شمتان ..لكل قلق.. لكل منتصر، ولكل إيد بتفكر بالانتقام من الإيد التانية (نحن جسم واحد.. نحن لسنا أعداء.. نحن أهل ..نحن بس مفرقين) ".

وتابع: "مقسمين بالدم عن سابق الإصرار أيديولوجيا.. طائفيا.. مناطقيا.. عقائديا ..وكل المسميات ..بس الأكتر خطورة بعلاقتنا هو "الأنا" اللي عم تسيرنا "الإيغو " هو اللي بخوفك تشوف الحقيقة.. بخوفك تطلع من دائرتك اللي هي منطقته الآمنة .. هو اللي بيخليك ما تعترف بخطئك أو حتى تقبل تشوفه أو تشوف حق الآخر وما بيخليك تغير قناعاتك اللي زرعوها فيك.. ليمشوا مصالحهم".

واستكمل: "افتح قلبك أيها السوري ولا تخاف.. أتطلع على مرايتك بطريقة تانية.. جرب .. جرب اطلاع من دائرتك وشوف المشهد من بره .. شوفه من وجهة نظر الآخر.. شوف مطالبه.. شوف مخاوفه.. شوف مظلوميته.. صدقني رح ترأف فيه وتساعده .. لأنه مظلوميته هي بالنهاية بتكمل مظلوميتك.. أنا متأكد أنه كلنا بدواخلنا وبلحظة صادقة ما نعرف الحقيقة وما نعرف السبب .. والأهم أنه كلنا ما نعرف الحل .. بس نحنا متمسكين بأفكارنا.. شو منبع هاد التمسّك؟".

وأوضح: "الخوف وعدم الثقة بالآخر اللي هو منبعه كمان الخوف.. إذا بتفتح عقلك شوية رح تشوف أنه تقريبا كلشي جواتك جذره "خوف".. وهو نفسه الخوف ممكن يحولك لظالم، لجلاد، لحاقد، لمجرم، لجبان، لانتهازي، لحيادي ويجردك حتى من الأمل .. وممكن يحولك لسجين طليق .. سجين أفكارك ومخاوفك وأوهامك.. عندي إيمان مطلق أنه الغالبية العظمى من الشعب السوري.. طيب .. ومحب .. كريم.. شهم.. عنده كرامة.. وهاد عن تجربة مو كلام .. ومثل كل شعوب العالم في ناس عاطلة ومصلحجية وغير محبة ..هدول بسيطروا لانه بلا قلب .. أبدا مو لأنه عندهم قلب مثل "ما بخلونا نفكر".

وأضاف: "الحل لسوريا هو جوات كل سوري رح يفتح قلبه لباقي السوريين .. جوات كل سوري بيتحكم بمخاوفه ومعتقداته في سبيل حرّية إنسان آخر.. جوات كل سوري بيهزم الإيغو تبعه.. وبصير ولاءه لسوريا العظيمة فقط .. يمكن حدا يسأل شو نفع هاد الخطاب بوقت السلاح عم يقول كلمته ..الحقيقة: هاد الكلام وقته هو تحديدا وقت الرصاص .. سوريا لكل السوريين".

يذكر أن، فصائل سورية كانت سيطرت على 75 % من أحياء حلب وفرضت حظر التجوال المسائي داخل الأحياء.

وأعلنت المعارضة السورية، أن حلب ستتبع إداريا لما تعرف بحكومة الإنقاذ وهي حكومة الجولاني التي تدير إدلب وريفها.

ولا تزال المعارضة تحرز تقدما على الأرض داخل مدينة حلب.