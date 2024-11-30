حمو بيكا يرد على جدل صورته مع راقصة (فيديو)

كتب - هاني صابر:

رد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على الجدل المثار بشأن صورته المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مع إحدى الراقصات مصحوبة بجملة "أنا بحترمك انتي بتقلعي وبتشتغلي في الصاقعة".

وقال حمو بيكا، بفيديو توضيحي، عبر حسابه على فيسبوك: "أنا عمري ما أقول كدة، وربنا عرفوه بالعقل، ازاي ينزلوا صورة ليا وأنا بغني وجنبي رقاصة ويقولوا اني قولت للرقاصة (أنا بحترمك انك بتقلعي وبتشتغلي في الصاقعة).. أنا عمري ما صدر مني الكلام ده ولو فيه فيديو يوضح ده تقدروا تنزلوه وأتحاسب عليه".

وتابع: "أي حد هيكتب كلام مش على لساني هاخد اجراء قانوني معاه، وهعرف اخده ازاي، وأوصل للي عمل كدة إزاي، ده واحد عنده الريتش واقع فقالك أعمل ريتش بحمو بيكا، أنا عمري ما هقول الكلام ده لأن الراجل راجل والست ست".

وأضاف حمو بيكا: "مليش دعوة باللي يشتغل ولا ما يشتغلش، وسيبوا الملك للمالك وكل واحد في حاله، وأنا مش بأذي حد عشان حد يأذيني ويقول عليا كلام مقولتهوش بلساني".