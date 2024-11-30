بإطلالة شتوية جريئة.. أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا إطلالة شتوية جريئة في أحدث ظهور لها.

ونشرت هيفاء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أفتقدكم جميعا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "اشتقنالك كتير واشتقنا لطلتك وفنك" ، "جمالك" ، "جمال وذوق وفخامة ربي يسعدك يا آيقونة" ، "لا قبلك ولا بعدك" ، "إيه الحلاوة دي".

وكانت هيفاء وهبي أعلنت عن إحياء حفل رأس السنة 2025 بأحد الفنادق في دبي بدولة الإمارات. وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "هكون معاكم لنستقبل عام جديد بحفل رأس السنة في دبي".

يذكر أن، آخر مشاركات هيفاء وهبي الفنية، هو مسلسل "أسود فاتح" الذي عرض عام 2021. كما انتهت هيفاء مؤخرا من تصوير فيلم "ولاد المحظوظة" الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي.