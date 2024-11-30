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الملحن محمد يحيي يكشف عن مقولة كتبها على "دولابه" حققها بمشواره الفني

11:23 ص السبت 30 نوفمبر 2024

محمد يحيي وايمان ابو طالب

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كتب- هاني صابر:

قال الملحن محمد يحيي، إنه ليس من الضرورة أن يكون الملحن صوته "حلو"، ولكن الأهم هو إحساسه بالأغنية وبناءا عليه يقدم اللحن الحلو.

وتابع يحيي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن الحياة في الصعيد بسيطة للغاية، وأنه نشأ في هذه الأجواء ثم إلتحق بكلية التربية الموسيقية حبا في الغناء.

وأوضح، أنه بدأ من الصفر وكتب على دولابه مقولة "سوف أذهب إلى عالم آخر"، مؤكدا أنه استطاع تحقيق حلمه في أن يصبح أحد أهم الملحنين في مصر والوطن العربي ليتعاون مع أشهر المغنيين ويلحن لهم بعد صبر وكفاح طويل.

وعن أول أجر حصل عليه، أكد يحيي أن أغنية "يا ملطشة القلوب" لمصطفى شوقي كانت أول أغنية يحصل بسببها على أجر.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تلفزيون الحياة يوم الجمعة في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

محمد يحيي الملحن محمد يحيي الإعلامية إيمان أبوطالب
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