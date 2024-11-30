الملحن محمد يحيي: "رضا البحراوي سرق ألحاني..وروبي خافت من أغنية باي باي"

كتب- هاني صابر:

قال الملحن محمد يحيي، إنه يعشق الأديب الراحل نجيب محفوظ لأنه وصل للعالمية من قمة المحلية واستطاع أن يقهر الظروف ليحقق حلمه.



وكشف يحيي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن المطرب رضا البحراوي أخذ ألحانه دون إذنه وحقق أرباحا طائلة من ورائها.



وتابع، أن أغنية "باي باي حبيبي باي باي" من تأليفه وألحانه، موضحا أن الفنانة روبي خافت في البداية من الأغنية، ولكن بعد سماع لحنها أعجبت بها جدا وقامت بغنائها.



جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تلفزيون الحياة يوم الجمعة في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.