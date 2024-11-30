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لأول مرة .. الملحن محمد يحيي يكشف سرا عن أغنية "يا ستار"

11:14 ص السبت 30 نوفمبر 2024

محمد يحيي وايمان ابو طالب

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كتب- هاني صابر:

كشف الملحن محمد يحيي، عن كواليس تعاونه مع النجم عمرو دياب، مشيرا إلى أنه كان يتتظره أمام الاستديو الخاص به ثم التقي به في أحد المرات عقب خروجه من الاستديو وعرض عليه بعض الألحان ليوافق عليها.

وقال يحيي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، إن عمرو دياب حذف له 4 أغنيات في ألبوم "علم قلبي"، مضيفا أنه بدأ مع الهضبة بـ 3 أغاني بعد ذلك.

وكشف يحيي، أن أغنية "يا ستار" كانت في البداية لـ عمرو دياب ولكن غناها محمد حماقي في النهاية، كما أن أغنية "ريحة الحبايب" من ألحانه وتأليف نادر عبد الله وهي كانت بصمة شخصية أولى له كملحن مختلف، موضحا أنه لحنها وهو يربط حذائه.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تلفزيون الحياة يوم الجمعة في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

محمد يحيي أغنية يا ستار عمرو دياب
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