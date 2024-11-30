شيرين سلطنت فأبدعت وأطربت جمهور " ROAD RUSH" في الكويت.. التفاصيل الكاملة



كتب - هاني صابر :

أحيت النجمة شيرين عبدالوهاب، حفلًا غنائيًا مميزًا ضمن فعالية سباق "ROAD RUSH" في مدينة الكويت وذلك على مسرح لرياضة المحركات الذي صمم خصيصا للحفل، حيث شهدت الأمسية حضورًا جماهيريًا كبيرًا تحت شعار "كامل العدد".

ويعد هذا الحفل الأول لشيرين في المنطقة بعد طرح ألبومها الجديد عبر مختلف المنصات، حيث رافقها خلال الحفل فريق عمل ألبومها الأخير، الموزع توما والشاعر عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين ، والشاعر بهاء الدين محمد، وقدمت شيرين خلال الأمسية مجموعة من أغانيها الشهيرة التي حققت نجاحات كبيرة.

وبدأت شيرين، الحفل بأغنية حبيبي نساي،صبري قليل، مين اختار ، زمان ،ليلي يا ليل يا ليل ، الوتر الحساس وعندما وصلت إلى أغنية "مشاعر"، عرضت صورا للملحن الراحل محمد رحيم على الشاشة، وطلبت من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة في لحظات مؤثرة، حيث أظهرت شيرين مدى ارتباطها بالراحل واحترامها لإرثه الفني.

و استكملت شيرين، وصلتها لتشدو بأغنية "مش بتاعة الكلام ده" ، مما زاد من حماس الجمهور وتفاعلهم معها.

ومضت في الحفل لتختار بذكاء أغنياتها ما بين الجديد والقديم لتشدو كذلك بعسل حياتي ، بطمنك ، كتير بنعشق.

ومن بداياتها اختارت شيرين أغنية آه يا ليل، ثم بتمنى أنساك واللي يقابل حبيبي، وفي لحظة مؤثرة خلال الحفل، أعربت "شيرين" عن تضامنها مع الشعب اللبناني وهنأتهم بوقف إطلاق النار، قائلة: "مبروك لأهل لبنان وقف إطلاق النار"، ثم قامت بأداء أغنية بحبك يا لبنان، التي تحمل مشاعر الحب والتضامن مع الشعب اللبناني.

واستكملت شيرين، برنامجها الدسم لتشدو بأغنية "قال ايه، على بالي ، قبل أن تنتقي من أرشيف كوكب الشرق أم كلثوم أغنية ألف ليلة وليلة، لتعود مجددا إلى أعمالها وتختار كتر خيري، كده يا قلبي ، قلة النوم، متحاسبنيش، الكدابين وصبري قليل، لتودع جمهورها وتعبر عن سعادتها بلقاء جمهورها الكويتي، مؤكدة أن هذا اللقاء يعني لها الكثير وأن الكويت دائمًا كانت لها مكانة خاصة في قلبها.

لم يخلو الحفل من مداعبة شيرين للجمهور حيث قالت "هقعد سنجل طول عمري".

كما داعبت شيرين، الجمهور بكلمات كويتية ما زاد حماسهم وقالت لهم "أحبكم وايد، يا قلبي يا بعد روحي".

وحرصت الشركة المنتجة والمنظمة للحفل على ضمان سهولة وصول الجمهور إلى مقاعدهم ومغادرتهم عقب الحفل بنظام.

كما تحدث العديد من صناع ألبوم شيرين قبل الحفل مؤكدين حرصهم على دعمها خلال ظهورها الأول في حفل جماهيري عقب إطلاق الألبوم، ومؤكدين أن النجاح الاستثنائي الذي حققه الألبوم يعكس شعبية شيرين وحب الجمهور لها.

و شهدت الكويت حدثا ترفيهيا مميزا حيث تستضيف فعالية” ROAD RUSH “ السنوية التي عادت بدورتها الـ13 في مدينة الكويت لرياضة المحركات (KMT)، إلى جانب حفل جماهيري ضخم للفنانة شيرين عبدالوهاب.

وتميز هذا الحدث بكونه سباق سيارات حصرياً للسيدات، ما يعكس تزايد الاهتمام بالرياضات النسائية في البلاد.

واستمرت الفعالية طوال اليوم، بمشاركة نخبة مميزة من الرعاة الرئيسين لهذا الحدث الاضخم وبحضور جماهيري كبير كعادتة في دوراتة السابقة التى لاقت نجاحاً مميز.