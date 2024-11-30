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حسين فهمي عن شقيقه: تدهورت صحته أثناء الإعداد لمهرجان القاهرة ومررت بلحظات صعبة

02:05 ص السبت 30 نوفمبر 2024

الفنان حسين فهمي

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كتبت- منى الموجي:
أكد الفنان حسين فهمي أنه مر بلحظات صعبة جدا، أثناء الإعداد للدورة الخامسة والأربعين من "القاهرة السينمائي الدولي"، إذ تزامن الأمر مع تدهور الحالة الصحية لشقيقه الفنان مصطفى فهمي، الذي غادر عالمنا قبل أيام من انطلاق المهرجان.
وتابع في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المعروض على قناة on: "لحظات صعبة وأثناء الإعداد للمهرجان كانت صحته بدأت تتدهور، وكنت بين المستشفى والمكتب والأوبرا ثم في بيته، وأنا في عز المهرجان".
وتابع "وفي المرحلة النهائية أتذكر يوم المؤتمر بالليل رحت العزا، لحظات صعبة عليا جدا لكن العمل العام بيحتم علينا نكون على قدر المسؤولية، مفكرتش إن ده قرار هاخده بس كان عليا واجب لازم أقوم بيه ومسؤولية كبيرة جدا".
جدير بالذكر أن الفنان مصطفى فهمي توفي قبل أيام من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يتولى رئاسته شقيقه النجم حسين فهمي، وشكّل خبر رحيله صدمة كبيرة للوسط الفني.

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