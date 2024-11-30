"خلينا نعمل سيئة جارية".. شيرين عبدالوهاب تعتذر عن زلة لسان: "بلاش تخلوني أتكلم أنا فضيحة"

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كتبت- منى الموجي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجمة شيرين عبدالوهاب من الحفل الذي أحيته مساء الجمعة ٢٩ نوفمبر في الكويت، وسط حضور كامل العدد.

الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، ونشرته الصفحة الرسمية لبرنامج et بالعربي على موقع انستجرام، ظهرت فيه شيرين تتحدث عن الملحن الراحل محمد رحيم، مشيرة إلى أنها تعاونت معه في عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة في مشوارها الفني، بينها "مشاعر، صبري قليل، الوتر الحساس، أنا في الغرام".

وتابعت "إذا بتعزوني ممكن تقروله الفاتحة كلنا، تروحله إن شاء الله، معلش خلينا نعمل سيئة جارية"، لتكتشف أنها وقعت في زلة لسان جديدة وتحاول تدارك الخطأ، موضحة "يا جماعة محدش يخليني اتكلم في المايك، دلوقتي هيسيبوا كل حاجة ودي هتبقى تريند، أنا اتلخبطت اللي ينزل الفيديو ده أنا بعتذر بلاش تخلوني اتكلم أنا فضيحة".

وأحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلًا غنائيًا في الكويت مساء الجمعة 29 نوفمبر، وشهد حضور فريق عمل ألبومها الأخير، بينهم: الموزع توما والشاعر والملحن عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين، والشاعر بهاء الدين محمد، وقدمت شيرين خلال الأمسية مجموعة من أغانيها الشهيرة التي حققت نجاحات كبيرة.

شيرين عبرت عن سعادتها بلقاء جمهورها الكويتي، مؤكدة أن هذا اللقاء يعني لها الكثير وأن الكويت دائمًا كانت لها مكانة خاصة في قلبها.