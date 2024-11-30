أوس أوس ينشر صورة مع أبطال مسرحية"حاوريني ياكيكي" في المطار استعدادًا لعرضها

نشر الفنان محمد أسامة "اوس أوس" صورة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر في الصورة عدد من أبطال مسرحية "حاوريني ياكيكي" من بينهم الفنانة هالة صدقي ودياب ورانيا يوسف وأحمد سلطان.

واجتمع أبطال المسرحية في المطار في طريقهم للرياض لبدء التحضير للمسرحية الكوميدية للمشاركة في موسم الرياض.

وكتب:"انتظرونا في مسرحية “ حاوريني يا كيكي “ يوميا ابتداء من يوم ٤ ديسمبر وحتي يوم ٨ ديسمبر علي مسرح ( محمد العلي )".

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن مسرحية كوميدية جديدة للفنانة دينا الشربيني، من المقرر عرضها ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر تركي، بوستر مسرحية "حاوريني يا كيكي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "المسرحية الكوميدية “حاوريني يا كيكي” من بطولة الفنانة دينا الشربيني والفنانة هالة صدقي على مسرح محمد العلى، 4-8 ديسمبر".