بوسي بفستان قصير وابنة عمرو دياب في أحدث ظهور.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

لقاء الخميسي

استعرضت الفنانة لقاء الخميسي، فستانها الجديد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عندما تكون في شك من ارتداء اللون الأحمر".

أحلام

ظهرت الفنانة أحلام، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

حنان مطاوع

الفنانة حنان مطاوع ظهرت بصحبة طفلة تشاركها بمسلسل "صفحة بيضة"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا ودالة الحلوة من مسلسل صفحة بيضة.. صباح الفل".

بوسي

ظهرت المطربة بوسي، بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

هنا شيحة

شاركت الفنانة هنا شيحة، إطلالة شتوية لها خلال تواجدها في الأردن، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا الهيئـة الملكيـة الأردنيـة للأفـلام على الدعوة الكريمة لحضور برنامج "حلقات"، شرفت بالحضور والتعرف على المشاركين في البرنامج والمشروعات المميزة".

كنزي عمرو دياب

ظهرت كنزي ابنة الهضبة عمرو دياب مع كلبها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك بأحدث ظهور لها.

أصالة

خطفت المطربة أصالة نصري، الأنظار إليها بأحدث إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي، إطلالة صيفية لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

سميرة سعيد

استعادت المطربة سميرة سعيد، ذكرياتها بجلسة تصوير جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرة في عام 2008".

أحمد مالك

نشر الفنان أحمد مالك، صورة "سيلفي" له داخل صالة الجيم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "نفس الصورة".