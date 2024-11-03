أحمد عز وأبناء مبارك وعمرو موسى.. 80 صورة من عزاء مصطفى فهمي

كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

توافد نجوم الفن والسياسة والمجتمع، لحضور عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمي، والمقام في مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.

واستقبل الفنان حسين فهمي شقيق الفنان الراحل، الضيوف الحاضرين لتقديم واجب العزاء في مصطفى فهمي.

حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والشخصيات العامة عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمي، أبرزهم:

ميرفت أمين، المخرج عمرو عرفة، محمود قابيل، يسرا، لطيفة، نبيلة عبيد، حسن الرداد، الإعلامية إيناس الدغيدي، أحمد عبدالغني، مرتضى منصور، طارق علام، مها أحمد، ماجدة زكي، حمدي الوزير، نهال عنبر، يسرا اللوزي، شريف رمزي، دينا، خالد سليم، حسن الرداد، أحمد بدير، نادي الجندي، إيهاب فهمي، أحمد صلاح السعدني، أحمد عز، حمدي الوزير، عمر حسن يوسف وغيرهم.

كما حضر من السياسين، علاء وجمال مبارك، منير فخري عبد النور وزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، ثروت الخرباوي، مظهر شاهين، وغيرهم.

وتوفي الفنان مصطفى فهمي، الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.

الفنان مصطفى فهمي قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: (دموع في عيون وقحة، أين عقلي، أيوب، أيام في الحلال، مشوار امرأة، حبيب الروح).

اقرأ أيضا..

بالصور.. مرتضى منصور يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي

نجل حسن يوسف يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي.. صور