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أحمد عز وأبناء مبارك وعمرو موسى.. 80 صورة من عزاء مصطفى فهمي

10:22 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 80 صورة
  • عرض 80 صورة
    عمرو موسى يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    أحمد صلاح السعدني يحاول مواساة حسين فهمي بعد وفاة شقيقه مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    أحمد صلاح السعدني يشارك في عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    أحمد صلاح السعدني يصل عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    أحمد صلاح السعدني يواسي حسين فهمي على وفاة شقيقه مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    أحمد بدير يواسي حسين فهمي بعد رحيل شقيقه مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    أحمد عبد الغني يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    أحمد بدير يواسي اسرة الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    أحمد عبد الغني في عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    أحمد عز يصل عزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    احمد عز وسط الحاضرين في عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    أحمد عز يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    أحمد عز يشارك في عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    احمد عز يواسي حسين فهمي
  • عرض 80 صورة
    اروى جودة تصل عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    اروى جودة تواسي أسرة الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    أروى جودة تقدم واجب العزاء في الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    الحزن يخيم على الوجوه.. عمر حسن يوسف يقدم واجب العزاء
  • عرض 80 صورة
    إيهاب فهمي في عزاء الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    إيهاب فهمي يقدم واجب العزاء في الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    أحمد عز يصل عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    بعد يوم من تلقي العزاء.. عمر حسن يوسف يواسي حسين فهمي
  • عرض 80 صورة
    توافد النجوم ومحمود قابيل على عزاء مصطفى فهمي بعمر مكرم
  • عرض 80 صورة
    ثروت الخرباوي يشارك في عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    ثروت الخرباوي في عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    جمال وعلاء مبارك يقدمان واجب العزاء في وفاة مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    بعد يوم من تلقي العزاء.. عمر حسن يوسف يواسي أسرة الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    حسين فهمي يتلقى واجب العزاء في شقيقه
  • عرض 80 صورة
    جمال مبارك يقدم واجب العزاء في وفاة مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    خالد سليم في الصفوف لتقديم واجب العزاء في وفاة مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    حسن الرداد يقدم واجب العزاء
  • عرض 80 صورة
    خالد سليم يقدم واجب العزاء في وفاة مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    خالد سليم وحسن الرداد يقدمان واجب العزاء في وفاة مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    شريف رمزي في عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    خالد سليم يقدم واجب العزاء
  • عرض 80 صورة
    شريف رمزي ينتظر دوره لتقديم العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    شريف رمزي يواسي حسين فهمي بعد رحيل شقيقه مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    طارق علام يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    عبير صبري تقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    عزاء مصطفى فهمي يشهد حضور فاروق فلوكس
  • عرض 80 صورة
    عفاف شعيب تواسي اسرة الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    حضور جمال وعلاء مبارك عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    علاء مبارك يقدم واجب العزاء في وفاة مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    علاء مبارك يواسي اسرة الفنان الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    عمر حسن يوسف يصل عزاء مصطفى فهمي لتقديم واجب العزاء
  • عرض 80 صورة
    عمر حسن يوسف في عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    عفاف شعيب تقدم واجب العزاء في الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    عمرو موسى يصل عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    عمرو موسى يصل عزاء مصطفى فهمي في عمر مكرم
  • عرض 80 صورة
    فاروق فلوكس يصل عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    لبلبلة تواسي اسرة الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    فاروق فلوكس على العكاز يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    لميس الحديدي تقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    لبللة تتقدم الصفوف لحضور عزاء الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    محمود قابيل يصل عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    مرتضى منصور يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    مرتضى منصور يصل عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    محمود قابيل يقدم واجب العزاء في وفاة مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    مصطفى فهمي يتلقى واجب العزاء في وفاة شقيقه من مسجد عمر مكرم
  • عرض 80 صورة
    نادية الجندي يصل عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    نادي الجندي في عزاء الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    مظهعر شاهين يشارك في عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    نبيلة عبيد تقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    نبيلة عبيد تصل عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    نبيلة عبيد تواسي أسرة حسين فهمي بعد رحيل شقيقه مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    نبيل عبيد في عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    نجوم السياسة والفن يقدمون واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    هالة سرحان تواسي أسرة الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    نهال عنبر تقدم واجب العزاء في الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    هاني شاكر من مشاركته في عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    نهال عنبر تواسي أسرة الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    هاني شاكر يصل عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    هنادي مهنا تقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    هاني شاكر يواسي اسرة الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    هنادي مهنا ووالدها في عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    يسرا اللوزي تصل عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    يسرا اللوزي تقدم واجب العزاء
  • عرض 80 صورة
    هنادي مهنا حزينة في عزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 80 صورة
    هالة سرحان في عزاء الراحل مصطفى فهمي
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

توافد نجوم الفن والسياسة والمجتمع، لحضور عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمي، والمقام في مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.

واستقبل الفنان حسين فهمي شقيق الفنان الراحل، الضيوف الحاضرين لتقديم واجب العزاء في مصطفى فهمي.

حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والشخصيات العامة عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمي، أبرزهم:

ميرفت أمين، المخرج عمرو عرفة، محمود قابيل، يسرا، لطيفة، نبيلة عبيد، حسن الرداد، الإعلامية إيناس الدغيدي، أحمد عبدالغني، مرتضى منصور، طارق علام، مها أحمد، ماجدة زكي، حمدي الوزير، نهال عنبر، يسرا اللوزي، شريف رمزي، دينا، خالد سليم، حسن الرداد، أحمد بدير، نادي الجندي، إيهاب فهمي، أحمد صلاح السعدني، أحمد عز، حمدي الوزير، عمر حسن يوسف وغيرهم.

كما حضر من السياسين، علاء وجمال مبارك، منير فخري عبد النور وزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، ثروت الخرباوي، مظهر شاهين، وغيرهم.

وتوفي الفنان مصطفى فهمي، الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.

الفنان مصطفى فهمي قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: (دموع في عيون وقحة، أين عقلي، أيوب، أيام في الحلال، مشوار امرأة، حبيب الروح).

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عزاء مصطفى فهمي مصطفى فهمي عمرو موسى أحمد عز جمال مبارك علاء مبارك حسين فهمي
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