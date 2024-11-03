نجل حسن يوسف يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي.. صور

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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

حرص الفنان الشاب عمر حسن يوسف، على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل مصطفى فهمي.

وحضر عمر حسن يوسف لمواساة الفنان حسين فهمي على وفاة شقيقة، وذلك بعد يوم واحد من عزاء والده الفنان الراحل حسن يوسف، الذي توفي الثلاثاء الماضي.

حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والشخصيات العامة عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمي، أبرزهم:

ميرفت أمين، المخرج عمرو عرفة، محمود قابيل، يسرا، لطيفة، نبيلة عبيد، حسن الرداد، الإعلامية إيناس الدغيدي، أحمد عبدالغني، مرتضى منصور، طارق علام، مها أحمد، ماجدة زكي، وغيرهم.

وتوفي الفنان مصطفى فهمي، الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.

الفنان مصطفى فهمي قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: (دموع في عيون وقحة، أين عقلي، أيوب، أيام في الحلال، مشوار امرأة، حبيب الروح).