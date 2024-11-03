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نجل حسن يوسف يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي.. صور

09:51 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    يسرا اللوزي تقدم واجب العزاء
  • عرض 18 صورة
    مرتضى منصور يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 18 صورة
    مرتضى منصور يصل عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 18 صورة
    لميس الحديدي تقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 18 صورة
    نبيلة عبيد تقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 18 صورة
    نبيلة عبيد تصل عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 18 صورة
    فاروق فلوكس على العكاز يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 18 صورة
    عمر حسن يوسف في عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 18 صورة
    عزاء مصطفى فهمي يشهد حضور فاروق فلوكس
  • عرض 18 صورة
    عبير صبري تقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي_1
  • عرض 18 صورة
    عمر حسن يوسف يصل عزاء مصطفى فهمي لتقديم واجب العزاء
  • عرض 18 صورة
    خالد سليم يقدم واجب العزاء
  • عرض 18 صورة
    حسن الرداد يقدم واجب العزاء
  • عرض 18 صورة
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    طارق علام يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 18 صورة
    فاروق فلوكس يصل عزاء مصطفى فهمي
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

حرص الفنان الشاب عمر حسن يوسف، على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل مصطفى فهمي.

وحضر عمر حسن يوسف لمواساة الفنان حسين فهمي على وفاة شقيقة، وذلك بعد يوم واحد من عزاء والده الفنان الراحل حسن يوسف، الذي توفي الثلاثاء الماضي.

حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والشخصيات العامة عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمي، أبرزهم:

ميرفت أمين، المخرج عمرو عرفة، محمود قابيل، يسرا، لطيفة، نبيلة عبيد، حسن الرداد، الإعلامية إيناس الدغيدي، أحمد عبدالغني، مرتضى منصور، طارق علام، مها أحمد، ماجدة زكي، وغيرهم.

وتوفي الفنان مصطفى فهمي، الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.

الفنان مصطفى فهمي قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: (دموع في عيون وقحة، أين عقلي، أيوب، أيام في الحلال، مشوار امرأة، حبيب الروح).

عمر حسن يوسف مصطفى فهمي عزاء مصطفى فهمي حسين فهمي نجوم الفن
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