إعلان

بالصور.. مرتضى منصور يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي

09:43 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مرتضى منصور في عزاء الفنان مصطفى فهمي بعمر مكرم
  • عرض 3 صورة
    مرتضى منصور في عزاء مصطفى فهمي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي
تصوير- محمود عبدالناصر
حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل مصطفى فهمي

وحضر العزاء الذي أقيم بمسجد عمر مكرم، عدد كبير من نجوم الفن والسياسة أبرزهم: المنتج محمد حفظي، ميرفت أمين، محمود قابيل، عمرو موسى، أحمد سعيد عبدالغني، هاني شاكر، أحمد السعدني، علاء وجمال مبارك، فاروق فلوكس، أحمد عز

ورحل الفنان الكبير مصطفى فهمي عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض

الفنان مصطفى فهمي قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: (دموع في عيون وقحة، أين عقلي، أيوب، أيام في الحلال، مشوار امرأة، حبيب الروح)

مرتضى منصور حسين فهمي عزاء مصطفى فهمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نجل حسن يوسف يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي.. صور

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)