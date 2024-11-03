بالصور.. مرتضى منصور يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود عبدالناصر

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل مصطفى فهمي

وحضر العزاء الذي أقيم بمسجد عمر مكرم، عدد كبير من نجوم الفن والسياسة أبرزهم: المنتج محمد حفظي، ميرفت أمين، محمود قابيل، عمرو موسى، أحمد سعيد عبدالغني، هاني شاكر، أحمد السعدني، علاء وجمال مبارك، فاروق فلوكس، أحمد عز

ورحل الفنان الكبير مصطفى فهمي عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض

الفنان مصطفى فهمي قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: (دموع في عيون وقحة، أين عقلي، أيوب، أيام في الحلال، مشوار امرأة، حبيب الروح)