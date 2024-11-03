بالصور.. أحمد عز يواسي حسين فهمي في عزاء شقيقه مصطفى فهمي

كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

وصل الفنان أحمد عز إلى مسجد عمر مكرم، لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل مصطفى فهمي.

وحرص عز على مواساة حسين فهمي شقيق الفنان الراحل، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.

حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والشخصيات العامة عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمي، أبرزهم:

ميرفت أمين، المخرج عمرو عرفة، محمود قابيل، يسرا، لطيفة، نبيلة عبيد، حسن الرداد، الإعلامية إيناس الدغيدي، أحمد عبدالغني، مرتضى منصور، طارق علام، مها أحمد، ماجدة زكي، حمدي الوزير، نهال عنبر، يسرا اللوزي، شريف رمزي، دينا، خالد سليم، حسن الرداد، نادية الجندي، وغيرهم.

وتوفي الفنان مصطفى فهمي، الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.

الفنان مصطفى فهمي قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: (دموع في عيون وقحة، أين عقلي، أيوب، أيام في الحلال، مشوار امرأة، حبيب الروح).