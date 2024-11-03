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بالصور.. نبيلة عبيد في عزاء مصطفى فهمي

09:16 م الأحد 03 نوفمبر 2024
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    نبيلة عبيد في عزاء مصطفى فهمي
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    نبيلة عبيد شاركت مصطفى فهمي في فيلم ايام في الحلال
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كتبت- منال الجيوشي
تصوير- محمود عبدالناصر
قدمت النجمة نبيلة عبيد، واجب العزاء في الفنان مصطفى فهمي، وحرصت على مواساة نجله "عمر" وشقيقه النجم الكبير حسين فهمي

وحضر العزاء الذي أقيم بمسجد عمر مكرم عدد من نجوم الفن والسياسة أبرزهم: المنتج محمد حفظي، ميرفت أمين، محمود قابيل، عمرو موسى، أحمد سعيد عبدالغني، هاني شاكر، أحمد السعدني، علاء وجمال مبارك، فاروق فلوكس

ورحل الفنان الكبير مصطفى فهمي عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض

الفنان مصطفى فهمي قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: (دموع في عيون وقحة، أين عقلي، أيوب، أيام في الحلال، مشوار امرأة، حبيب الروح)

عزاء مصطفى فهمي نبيلة عبيد حسين فهمي مصطفى فهمي
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