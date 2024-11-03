متكئًا على عكاز.. فاروق فلوكس يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي

كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

حرص الفنان فاروق فالوكس على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل مصطفى فهمي، الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد عمر مكرم، بوسط البلد بحضور شقيقه النجم حسين فهمي، ونجله "عمر".

ووصل فاروق فلوكس العزاء وهو متكأ على عصا، متحملًا على نفسه مشقة الحركة من أجل حضور العزاء.

حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والشخصيات العامة عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمي، أبرزهم:

ميرفت أمين، المخرج عمرو عرفة، محمود قابيل، يسرا، لطيفة، نبيلة عبيد، حسن الرداد، الإعلامية إيناس الدغيدي، أحمد عبدالغني، مرتضى منصور، طارق علام، مها أحمد، ماجدة زكي، وغيرهم.

وتوفي الفنان مصطفى فهمي، الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.

الفنان مصطفى فهمي قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: (دموع في عيون وقحة، أين عقلي، أيوب، أيام في الحلال، مشوار امرأة، حبيب الروح).