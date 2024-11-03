بالصور.. أحمد السعدني يقدم العزاء في الفنان مصطفى فهمي

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود عبدالناصر

قدم الفنان أحمد السعدني، واجب العزاء في الفنان مصطفى فهمي، وحرص على مواساة نجله "عمر" وشقيقه النجم الكبير حسين فهمي

وحضر العزاء الذي أقيم بمسجد عمر مكرم عدد من نجوم الفن والسياسة أبرزهم: المنتج محمد حفظي، ميرفت أمين، محمود قابيل، عمرو موسى، أحمد سعيد عبدالغني، هاني شاكر

ورحل الفنان الكبير مصطفى فهمي عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض

الفنان مصطفى فهمي قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: (دموع في عيون وقحة، أين عقلي، أيوب، أيام في الحلال، مشوار امرأة، حبيب الروح)