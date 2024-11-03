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علاء وجمال مبارك يقدمان واجب العزاء في مصطفى فهمي (صور)

08:47 م الأحد 03 نوفمبر 2024
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    أبناء مبارك يقدمان واجب العزاء في وفاة مصطفى فهمي في مسجد عمر مكرم
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    حضور جمال وعلاء مبارك عزاء مصطفى فهمي
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    جمال مبارك يقدم واجب العزاء في وفاة مصطفى فهمي
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    علاء مبارك يواسي اسرة الفنان الراحل مصطفى فهمي
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    حسين فهمي يتلقى واجب العزاء في شقيقه
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    علاء مبارك يقدم واجب العزاء في وفاة مصطفى فهمي
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كتب - معتز عباس:
تصوير - محمود عبدالناصر:

حرص رجل الأعمال علاء مبارك وشقيقه جمال مبارك على حضور عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمي، الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد عمر مكرم، بوسط البلد بحضور شقيقه النجم حسين فهمي، ونجله "عمر".

حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والشخصيات العامة عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمي، الذي وفاته المنية الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.

كما حضر العزاء عدد من نجوم الفن والسياسة أبرزهم: المنتج محمد حفظي، ميرفت أمين، محمود قابيل، ميرفت أمين، يسرا، لطيفة، حسن الرداد، فاروق فلوكس، عمرو موسى، منير فخري عبدالنور، وغيرهم.

الفنان مصطفى فهمي قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: (دموع في عيون وقحة، أين عقلي، أيوب، أيام في الحلال، مشوار امرأة، حبيب الروح).

علاء مبارك جمال مبارك عزاء مصطفى فهمي حسين فهمي
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