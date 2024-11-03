بالصور.. هاني شاكر في عزاء مصطفى فهمي

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود عبدالناصر

حرص الفنان الكبير هاني شاكر على حضور عزاء الفنان مصطفى فهمي، والذي يقام بمسجد عمر مكرم بوسط البلد

كما حضر العزاء عدد من نجوم الفن والسياسة أبرزهم: المنتج محمد حفظي، ميرفت أمين، محمود قابيل، عمرو موسى، أحمد سعيد عبدالغني

ورحل الفنان الكبير مصطفى فهمي عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض

الفنان مصطفى فهمي قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: (دموع في عيون وقحة، أين عقلي، أيوب، أيام في الحلال، مشوار امرأة، حبيب الروح)