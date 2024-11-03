"مسحت دموعه واحتضنته".. يسرا تواسي حسين فهمي في عزاء شقيقه

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كتب - معتز عباس:

بدأ منذ قليل عزاء الفنان مصطفى فهمي، بمسجد عمر مكرم بوسط البلد بحضور شقيقه النجم حسين فهمي، ونجله "عمر".

وقدمت الفنانة يسرا واجب العزاء في الفنان الراحل مصطفى فهمي.

ونشر برنامج "Et بالعربي" مقطع فيديو عبر موقع "انستجرام"، أثناء قيام يسرا بمواساة الفنان حسين فهمي شقيق الفنان الراحل، واحتضنته ومسحت دموعه.

ورحل الفنان الكبير مصطفى فهمي عن عالمنا الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.

وشيع جثمانه بحضور عدد من نجوم الفن منهم: ميرفت أمين، المخرج عمرو عرفة، خالد النبوي، محمود قابيل.

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الفنان مصطفى فهمي قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: (دموع في عيون وقحة، أين عقلي، أيوب، أيام في الحلال، مشوار امرأة، حبيب الروح).,

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