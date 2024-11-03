حسين فهمي: أجلنا "القاهرة السينمائي" العام الماضي ولم يمكننا تأجيله مرة ثانية

كتبت- منى الموجي:

قال النجم الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الدورة الـ45 المؤجلة من العام الماضي، كان سبب تأجيلها ما حدث في دولة فلسطين الشقيقة وخاصة ما حدث في غزة.

وتابع حسين في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأحد للإعلان عن تفاصيل الدورة المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة: "وكان لا يمكن إقامة مهرجان في ذلك الوقت. مهرجان القاهرة من أهم المهرجانات الموجودة في المنطقة مهرجان درجة أولى، وعندما أجلنا الدورة شرحنا وجهة نظرنا وتقبلوا هذه الفكرة، ولا يمكننا تأجيل بعد ذلك لابد من إقامتها إذ لا يُسمح بالتأجيل إلا لدورة واحدة".

وتابع "وجود المهرجان في المنطقة العربية مهم جدا لأنه يشجع الحوار بين المهرجانات المختلفة، ومهمتنا نجيب أفلام من جميع الدول للإطلاع عليها، ولا تكون مشابهة لنوعية الأفلام التي نشاهدها طوال العام في دور العرض، مهمتنا نحضر أفلام من آسيا، وأمريكا الجنوبية"، مضيفا "ويهمني جدا اتكلم عن مبادرة يتبناها المهرجان لتعزيز الحوار والتفاعل بين السينما والفنون البصرية المختلفة من خلال مجموعة من المعارض وورش وندوات تجمع كل الفنانين من مختلف الفنون السينمائية والبصرية، وهناك فرصة لاكتشاف فنانين صاعدين لعرض أعمالهم ضمن المهرجان".

مهرجان القاهرة السينمائي أقام اليوم الأحد 3 نوفمبر مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ45، وشهد حضور عدد كبير من النجوم والصناع، بينهم: المنتج محمد العدل، الفنانة لبلبة، الفنان محمود حميدة، الفنانة درة، الموسيقار تامر كروان، المونتير أحمد حافظ.