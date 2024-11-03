بشرى تصل البحرين للمشاركة في مهرجان البحرين السينمائي

كتبت- منى الموجي:

وصلت الفنانة بشرى إلي البحرين للمشاركة في مهرجان البحرين السينمائي بدورته الرابعة المقرر انعقادها من يوم 3 إلى 7 من شهر نوفمبر الجاري إذ تشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة أفلام الطلبة.

وشاركت بشرى مؤخراً في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة والذي أقيم في الفترة ما بين 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، كما شاركت أيضاً في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة للدورة الخامسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي والذي أقيم شهر ستبمبر الماضي.

وتعكف بشرى حاليا على استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة" كما تحضر لعدد من الأعمال علي مستوى الإنتاج والتمثيل أيضا.

وعُرض مؤخرا لبشرى مسلسل "طبيبة شرعية" علي شاشة قناة المحور و"stc"، تأليف محمد الغيطي وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك بشرى في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبدالله ونضال الشافعي وفراس سعيد ومروة عبدالمنعم.

وكانت أخر أعمال بشرى في السينما فيلم "أولاد حريم كريم"، وطرحت بشرى مؤخرا أغنية "بيني وبينك كلمة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد إبراهيم وألحان وتوزيع عبدالله هميم ورؤية فنية سيف عريبي.