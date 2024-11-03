بالصور.. المنتج محمد حفظي في عزاء مصطفى فهمي

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كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود عبدالناصر

حرص المنتج محمد حفظي، على تقديم واجب العزاء في الفنان مصطفى فهمي، والذي يقام بمسجد عمر مكرم بوسط البلد

وحضر العزاء حتى الآن عدد من نجوم الفن والسياسية من بينهم: عمرو موسى، ومحمود قابيل

ورحل الفنان الكبير مصطفى فهمي عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض

الفنان مصطفى فهمي قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: (دموع في عيون وقحة، أين عقلي، أيوب، أيام في الحلال، مشوار امرأة، حبيب الروح)